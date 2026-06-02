A Firenze, sono state trovate scritte d’odio rivolte alla premier, e un rappresentante politico ha denunciato l’atto. Sollazzo ha chiesto chiarimenti su cosa differenzi queste scritte dalla semplice critica politica e ha sollecitato un intervento ufficiale per proteggere le istituzioni.

? Domande chiave Cosa distingue queste scritte dalla normale critica politica secondo Sollazzo?. Chi deve intervenire ufficialmente per garantire la sicurezza delle istituzioni?. Come ha reagito la sindaca Funaro dopo la scoperta dei messaggi?. Perché la scelta della data del 2 giugno aumenta la gravità?.? In Breve Scritte rinvenute in un sottopasso del Quartiere 2 il 2 giugno 2026.. Simone Sollazzo segnala l'accaduto al sindaco di Firenze e al presidente del Quartiere.. La sindaca Sara Funaro ha già attivato gli interventi per la rimozione immediata.. L'episodio avviene durante le celebrazioni per la Festa della Repubblica..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Firenze: scritte d’odio contro Meloni, Sollazzo denuncia l’atto

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