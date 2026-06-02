Riccardo Azzurri ha vinto nuovamente al Festival Italia In Musica con il brano ‘Lasci il segno’. La manifestazione si è svolta a Firenze il 2 giugno 2026. La vittoria segue altri riconoscimenti ottenuti dall’artista in questa edizione del festival. La competizione ha visto la partecipazione di diversi artisti, con Azzurri che ha ottenuto il primo posto nella categoria musicale. La premiazione si è svolta in una cerimonia pubblica nella città toscana.

Firenze, 2 giugno 2026 – Nuovo successo per Riccardo Azzurri, che torna a trionfare al Festival Italia In Musica, questa volta col brano ‘ Lasci il segno’. Il cantautore fiorentino si è aggiudicato il primo posto nella classifica per il secondo anno consecutivo. Ci sono artisti che inseguono il successo. E poi ci sono artisti che costruiscono, anno dopo anno, un percorso riconoscibile, coerente e autentico. Riccardo Azzurri appartiene a questa seconda categoria. La vittoria ottenuta alla 20esima edizione del Festival Italia In Musica con il brano “Lasci il segno” rappresenta molto più di un semplice primo posto. Arriva infatti a distanza di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Firenze.

© Lanazione.it - Firenze, Riccardo Azzurri trionfa al Festival Italia In Musica con ‘Lasci il segno’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Musica e umanesimo: trionfa il talento di Melissa al festival MangoSabato scorso, al festival Mango di Porto San Giorgio, si è svolta la finale del Humanity Music Festival, dove Graziachiara Melissa si è aggiudicata...

Carolina Bubbico dall’orchestra di Sanremo al nuovo disco: “Spero che lasci il segno, la voce è uno strumento”Milano, 26 aprile 2026 – La cantante è salita sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo, attirando l’attenzione del pubblico con la sua...