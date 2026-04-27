Musica e umanesimo | trionfa il talento di Melissa al festival Mango

Sabato scorso, al festival Mango di Porto San Giorgio, si è svolta la finale del Humanity Music Festival, dove Graziachiara Melissa si è aggiudicata la vittoria. La cantante ha conquistato il pubblico e la giuria con il suo talento, portando a casa il premio principale. La manifestazione ha visto la partecipazione di diversi artisti provenienti da varie parti, ma è stata Melissa a ricevere il riconoscimento più ambito.

? Cosa sapere Graziachiara Melissa vince il Humanity Music Festival a Porto San Giorgio sabato scorso.. L'evento promosso da La Decima unisce musica e impegno sociale contro la violenza.. Sabato scorso, a Porto San Giorgio, si è conclusa la terza edizione del Humanity Music Festival, un evento promosso dall’associazione culturale La Decima che ha trasformato la musica in un manifesto di nuovo umanesimo attraverso le note di Mango. Per due giorni, il territorio è stato animato da una visione che pone l’essere umano al centro della creazione artistica. Il festival, che ha preso il nome dall’eredità poetica e musicale di Mango, non è stato solo una rassegna di canzoni, ma un momento di connessione profonda tra professionisti della musica, giovani talenti e le istituzioni locali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Musica e umanesimo: trionfa il talento di Melissa al festival Mango Notizie correlate Nuovo talento della musica italiana: Sayf presenta “Tu mi piaci tanto” in attesa del Festival di SanremoIl palcoscenico di Sanremo 2026 si prepara a ospitare un nuovo nome che promette di cambiare il volto della musica italiana. Leggi anche: Musica e ricordo: il nuovo umanesimo che nasce tra i libri della biblioteca comunale