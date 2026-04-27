Milano, 26 aprile 2026 – La cantante è salita sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo, attirando l’attenzione del pubblico con la sua voce. Dopo aver partecipato a numerosi spettacoli, ha annunciato l’uscita di un nuovo album. La cantante ha dichiarato di desiderare che il disco abbia un impatto duraturo e ha sottolineato che la voce rappresenta uno strumento importante nel suo percorso artistico.

Milano, 26 aprile 2026 – Il grande pubblico l’ha notata in maniera particolare al Festival di Sanremo 2026 per la sua direzione particolarmente “movimentata” dell’orchestra per il brano ‘Che fastidio!’ di Ditonellapiaga – Carolina Bubbico è ormai habituè delle direzioni d’orchestra sul palco dell’Ariston - e per quella richiesta di essere chiamata “Maestra” a Laura Pausini proprio durante la manifestazione musicale, ma Carolina Bubbico è fra i talenti più luminosi della musica italiana anche come compositrice, musicista e cantautrice. E’ uscito infatti il suo nuovo disco, ‘Vocàlia’. Carolina, ‘Vocàlia’ è un disco che mette al centro la voce. Come è nata questa idea? "Nel momento di ricerca che precede la nascita di un disco mi faccio domande su quale può essere il vento che tira per me in quel periodo.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Carolina Bubbico dall’orchestra di Sanremo al nuovo disco: “Spero che lasci il segno, la voce è uno strumento”

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“Chiamami maestra”: Carolina Bubbico chiede a Laura Pausini di usare il genere corretto: applausi a Sanremo. Chi è la direttrice d’orchestraCi vuole poco per rompere le regole, anche quelle non scritte, o scritte da altri in cui magari ci si sente stretti.

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Articolo su Salento News a cura di Costanza Rainò in occasione dell'uscita del nuovo singolo e video "Filosofia Dello Stare Bene" di Carolina Bubbico. Ufficio Stampa e Promozione Big Time GroundUP Music - facebook.com facebook