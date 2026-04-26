Fiorentina-Sassuolo 0-0 | Gud e Dodo vicini al gol La partita in diretta
La partita tra Fiorentina e Sassuolo si è conclusa con un pareggio a reti inviolate. Durante il match, sia Gud che Dodo sono apparsi vicini al gol, ma nessuna delle due squadre è riuscita a trovare la rete. La Fiorentina, ormai vicina alla salvezza, ha cercato di ottenere i tre punti per consolidare la posizione in classifica. La partita si è svolta in un clima di tensione e intensità, con occasioni da entrambe le parti.
Al “Franchi” la sfida tra viole ed emiliani. Per la squadra di Vanoli potrebbe valere la salvezza Firenze, 26 aprile 2026 – Ormai quasi salva (ma quel “quasi” non va sottovalutato.) la Fiorentina cerca punti per confermare il verdetto positivo. Di fronte, però, un Sassuolo in salute e difficile da affrontare. Finisce qui il primo tempo. Meglio i viola, ma non riescono a concretizzare le azioni d'attacco - Piccoli: risentimento adduttore sinistro. - Fortini, Parisi e Gosens: stanno recuperando dai loro rispettivi problemi. - Kean: sta aumentando i carichi di lavoro e verrà rivalutato nei prossimi giorni. SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Kone; Volpato, Pinamonti, Laurienté.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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