Fiorentina-Sassuolo 0-0 | Gud e Dodo vicini al gol La partita in diretta

La partita tra Fiorentina e Sassuolo si è conclusa con un pareggio a reti inviolate. Durante il match, sia Gud che Dodo sono apparsi vicini al gol, ma nessuna delle due squadre è riuscita a trovare la rete. La Fiorentina, ormai vicina alla salvezza, ha cercato di ottenere i tre punti per consolidare la posizione in classifica. La partita si è svolta in un clima di tensione e intensità, con occasioni da entrambe le parti.