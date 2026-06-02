Fiorello sui palinsesti estivi Rai | Mi hanno tolto Techetechetè portiamolo su Rai3 Al suo posto ancora L'Eredità

Fiorello ha commentato sui social i palinsesti estivi della Rai, affermando che gli è stato tolto Techetechetè e suggerendo di portarlo su Rai3. Ha anche osservato che al suo posto torna L'Eredità con Marco Liorni, sottolineando con ironia che anche d’estate ci sarà il quiz. Inoltre, ha ricordato che in programmazione ci sarà anche La Ruota.

Fiorello ha commentato i palinsesti estivi Rai con ironia, chiedendosi come mai sia stato rimosso Techetechetè per lasciare spazio a una versione estiva de L'Eredità con Marco Liorni: "Dopo tutto l'inverno anche l'estate? E dall'altra parte ci sarà La Ruota. L'anno scorso La Ruota lo batteva negli ascolti e la Rai si è impanicata". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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