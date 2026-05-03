Alessia Merz | A Non è la Rai fummo pre-influencer Mi hanno riproposto L'Isola e ho rifiutato

Alessia Merz ricorda i suoi primi anni in televisione, affermando di essere stata una delle prime a essere chiamate “pre-influencer” durante la sua partecipazione a Non è la Rai. Ha raccontato di aver ricevuto una proposta per partecipare a L’Isola, che ha però rifiutato. In un’intervista a Fanpage.it, ha anche parlato del suo rapporto con Ambra e della sua convinzione che avrebbe avuto successo.

Parla a Fanpage.it lo storico volto del programma di Boncompagni: “Ho sempre difeso Ambra, ero convinta che sarebbe esplosa. Feci L’Isola nell’anno più sfigato. Avrei partecipato volentieri a Pechino Express, ma ho tre ernie che mi danno problemi. Mi sono talmente esposta in passato che adesso mi godo la privacy”.🔗 Leggi su Fanpage.it

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