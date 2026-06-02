L’ultima settimana de “ La Pennicanza” continua con un nuovo appuntamento anche nella giornata dedicata alla Festa della Repubblica. Fiorello e Biggio hanno inaugurato la puntata con le note dell’Inno di Mameli, mantenendo viva la loro tradizione di ironia e commento sull’attualità anche in questa giornata del 2 giugno. Lo showman è partito dalla consueta e pungente ironia sui palinsesti tv e sulle scelte editoriali della Rai. E lo fa con la voce del Demogorgone, più infuriato che mai: “Mi hanno levato Techetechetè. al suo posto ci sarà Marco Liorni con L’Eredità. ancora? Dopo tutto l’inverno, anche d’estate. basta! E dall’altra parte sempre la ruota. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Mi hanno levato Techetechetè. Al suo posto Liorni con L’Eredità. Ancora? Anche d’estate, basta! Di là c’è La Ruota. Non ce la faccio più!”: l’ironia di Fiorello

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