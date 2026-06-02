Mi hanno levato Techetechetè Al suo posto Liorni con L’Eredità Ancora? Anche d’estate basta! Di là c’è La Ruota Non ce la faccio più! | l’ironia di Fiorello
Fiorello ha commentato con ironia la sostituzione di Techetechetè con L’Eredità, condotta da Liorni, annunciando di non voler più vedere programmi simili anche in estate. Ha inoltre citato La Ruota come esempio di programmi che non sopporta. Nel frattempo, l’ultima settimana di “La Pennicanza” prosegue con un appuntamento speciale per la Festa della Repubblica.
L’ultima settimana de “ La Pennicanza” continua con un nuovo appuntamento anche nella giornata dedicata alla Festa della Repubblica. Fiorello e Biggio hanno inaugurato la puntata con le note dell’Inno di Mameli, mantenendo viva la loro tradizione di ironia e commento sull’attualità anche in questa giornata del 2 giugno. Lo showman è partito dalla consueta e pungente ironia sui palinsesti tv e sulle scelte editoriali della Rai. E lo fa con la voce del Demogorgone, più infuriato che mai: “Mi hanno levato Techetechetè. al suo posto ci sarà Marco Liorni con L’Eredità. ancora? Dopo tutto l’inverno, anche d’estate. basta! E dall’altra parte sempre la ruota. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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