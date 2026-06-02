Cinque persone sono indagate a Roma per aver utilizzato un QR code falso per svuotare il conto di una vittima, di cui hanno sottratto 1.370 euro. I ladri hanno prelevato i contanti presso sportelli automatici di diverse filiali bancarie della città. La truffa è stata scoperta dopo la denuncia della vittima, che ha notato movimenti sospetti sul conto. La polizia ha sequestrato dispositivi e documenti durante le indagini.

? Punti chiave Come hanno usato un QR code per svuotare il conto?. Dove sono stati prelevati i contanti rubati alla vittima?. Quale segnale ha fatto capire alla donna la truffa in corso?. Chi sono i complici che hanno prelevato il denaro in Calabria?.? In Breve Due bonifici istantanei da 680 euro e due pagamenti via QR code da 346 euro.. Fondi trasferiti su carte prepagate e prelevati in contanti tra Cirò Marina e Strongoli.. Indagati con precedenti per reati analoghi identificati tramite videosorveglianza in provincia di Crotone.. Truffe simulate tramite WhatsApp e richieste di codici di accesso alle carte di pagamento.. Cinque persone denunciate a Roma dopo una truffa online da 1. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Finta polizza auto a Roma: 5 indagati per truffa da 1.370 euro

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