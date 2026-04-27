Falsa polizza assicurativa | scoperta truffa da oltre mille euro

I carabinieri di Sperlonga hanno denunciato due uomini dopo aver scoperto una truffa relativa a una polizza assicurativa falsa. La truffa ha coinvolto un importo superiore a mille euro. Le indagini hanno portato alla scoperta della frode e alla denuncia dei due soggetti coinvolti. La vicenda riguarda un raggiro legato a una polizza assicurativa contraffatta.

Una truffa con la polizia assicurativa falsa è stata scoperta dai carabinieri di Sperlonga che hanno denunciato due uomini. Si tratta di un giovane di 20 anni e di un 56enne, entrambi residenti in Campania, che hanno raggirato una donna di 73 anni che vive nella città sul litorale pontino.E’.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Compra sul web una polizza Rca ma è una truffa: l'assicurazione è falsa e perde 700 euro Oro ancora in calo con la guerra, cos’è l’effetto “polizza assicurativa”Dall’inizio della guerra in Iran l’oro ha perso il 16% del proprio valore, passando dai picchi di gennaio di 5. Panoramica sull’argomento Polizza fantasma ad un automobilista triestino, denunciato un campanoUn cittadino campano è stato denunciato per aver raggirato un automobilista triestino con la truffa della falsa polizza assicurativa. Il presunto truffatore è stato individuato dalla Polizia locale di ... rainews.it Fermato per un controllo, scopre di avere falsa assicurazioneViene fermato dai carabinieri di Fabriano (Ancona) per un normale controllo su strada e scopre di essere stato vittima della truffa della falsa assicurazione. I militari della Stazione di Fabriano ... ansa.it