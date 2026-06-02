Roma | sborsa 1.370 euro ma la polizza auto online e’ una truffa 5 denunciati

Una donna di 57 anni ha pagato 1.370 euro per una polizza auto online, ma si è scoperto che si trattava di una truffa. La vittima ha denunciato cinque persone coinvolte nell'imbroglio. La truffa è stata scoperta dopo che la donna ha tentato di rinnovare la polizza, ma non ha ricevuto la copertura promessa. La polizza risultava inesistente e il pagamento è stato effettuato tramite bonifico. Le autorità stanno indagando sui responsabili.

Una donna romana di 57 anni ha creduto di rinnovare la polizza assicurativa della propria auto, ma è stata vittima di un raggiro online che le è costato 1.370 euro. I truffatori, spacciandosi per operatori di una compagnia assicurativa, l’hanno inizialmente convinta a effettuare due bonifici istantanei per un totale di 680 euro. Successivamente, hanno simulato un problema tecnico, inducendola a effettuare ulteriori pagamenti di 346 euro ciascuno, utilizzando un QR code inviato tramite Whatsapp. La donna ha iniziato a insospettirsi solo quando, promettendo un rimborso, i truffatori le hanno richiesto i codici delle sue carte di pagamento. A quel punto, ha deciso di rivolgersi ai carabinieri della stazione di Piazza Bologna. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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