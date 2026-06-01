Scadenze giugno 2026 | esami di Maturità fine delle lezioni conferma sostegno scioglimento riserva GPS
A giugno 2026 si concluderanno gli esami di Maturità e le lezioni scolastiche. Le scuole dovranno confermare il sostegno agli studenti e sciogliere la riserva per le GPS. Le date precise degli esami saranno comunicate nelle prossime settimane. La fine delle lezioni è prevista prima dell'inizio degli esami, mentre le conferme di sostegno riguardano le procedure di assegnazione delle supplenze. Le scadenze riguardano anche le eventuali comunicazioni ufficiali alle istituzioni scolastiche.
Le scadenze per la scuola del mese di giugno riguardano gli esami di Maturità, la fine delle lezioni, conferma sostegno, scioglimento riserva GPS 1° giugno – CPIA 20262027, al via le iscrizioni: scadenza al 1° giugno, proroga possibile fino al 15 ottobre per i casi motivati. Patto Formativo entro il 25 novembre. NOTA 1° giugno – Cyberbullismo, l’USR Campania stanzia 227mila euro per le scuole. Finanzierà progetti in rete: domande entro il 1 giugno 2026 3 giugno – Assegnazioni provvisorie Valle d’Aosta 202627, sessione suppletiva per l’accertamento della conoscenza del francese: domande entro il 3 giugno 3 giugno – Scuola estiva teatro Procida 2026: bando della Federico II per 20 posti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
CMA Foundation June 2026 Preparation Strategy Complete Study Plan & Time Table
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