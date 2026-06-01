Scadenze giugno 2026 | esami di Maturità fine delle lezioni conferma sostegno scioglimento riserva GPS

Notizia in breve

A giugno 2026 si concluderanno gli esami di Maturità e le lezioni scolastiche. Le scuole dovranno confermare il sostegno agli studenti e sciogliere la riserva per le GPS. Le date precise degli esami saranno comunicate nelle prossime settimane. La fine delle lezioni è prevista prima dell'inizio degli esami, mentre le conferme di sostegno riguardano le procedure di assegnazione delle supplenze. Le scadenze riguardano anche le eventuali comunicazioni ufficiali alle istituzioni scolastiche.