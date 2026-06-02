Finanziamenti boomerang per l' auto | rate alte debito infinito e un paradosso

Immaginate la scena: entrate in concessionaria con il desiderio di acquistare un'auto nuova. Il prezzo di listino è importante, ad esempio 35.000 euro, una cifra che vi farebbe esitare. Il venditore, però, ha pronta la soluzione ideale: un piccolo anticipo di 5.000 euro, due o tre anni di rate. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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L'assurdo boomerang dei finanziamenti auto: rate alte, debito che non si estingue mai e un paradossoNegli ultimi anni sono aumentati i casi di finanziamenti auto con rate mensili elevate, che portano molti clienti a dover ricorrere a ulteriori...

Finanziamenti boomerang per l'auto: rate alte, debito che non si estingue e un paradosso (spesso per uscire bisogna diventare morosi)Negli ultimi anni, sono aumentati i casi di finanziamenti per l'acquisto di auto nuove che si trasformano in un peso per i clienti.

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