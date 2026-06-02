Finanziamenti boomerang per l' auto | rate alte debito infinito e un paradosso
Un acquirente entra in concessionaria con l’intenzione di comprare un’auto del valore di circa 35.000 euro, ma si accorda con il concessionario per un finanziamento a lungo termine. Nei fatti, le rate risultano molto alte rispetto al prezzo, creando un debito che si prolunga nel tempo. Il finanziamento si trasforma così in un “boomerang”: il cliente si impegna con pagamenti considerevoli, che si estendono per anni, senza possibilità di liberarsene facilmente.
Immaginate la scena: entrate in concessionaria con il desiderio di acquistare un'auto nuova. Il prezzo di listino è importante, ad esempio 35.000 euro, una cifra che vi farebbe esitare. Il venditore, però, ha pronta la soluzione ideale: un piccolo anticipo di 5.000 euro, due o tre anni di rate. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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Alessio Mastroianni. . Molti si chiedono perché le concessionarie spingano così tanto sui finanziamenti, arrivando a volte a proporre sconti che sembrano un controsenso economico. La risposta sta nelle dinamiche di intermediazione e nella gestione dei flussi - Facebook facebook
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