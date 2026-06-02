Finalmente primi L' Under 17 di flag football dei Gls Dolphins Ancona è campione d' Italia
Il 1 giugno 2026, l'Under 17 di flag football dei Gls Dolphins Ancona ha conquistato il suo primo scudetto, battendo tutte le squadre in finale a Grosseto. La squadra, guidata dagli allenatori Federico Orlandini ed Emanuele Gianfelici, ha vinto la partita decisiva contro le rivali. La vittoria rappresenta il primo titolo nazionale nella storia di quarantatré anni del club.
GROSSETO – Campioni d’Italia. Finalmente. Il primo scudetto dei quarantatre anni di storia dei Gls Dolphins Ancona arriva il 1mo giugno 2026 in quel di Grosseto, dove l’Under 17 di flag fooball, allenata da Federico Orlandini ed Emanuele Gianfelici, si è imposta su tutte le rivali al termine di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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