Football americano nella 11a settimana successi per Dolphins Ancona e Panthers Parma

Nel weekend della 11ª settimana dell'Italian Football League 2026 sono andati in scena due incontri di football americano. Uno dei due match ha avuto una certa competitività, mentre l’altro si è concluso con un risultato molto più netto. I Dolphins Ancona e i Panthers Parma sono stati protagonisti di questa giornata, che ha visto un risultato più equilibrato in una partita e un risultato schiacciante nell’altra. Entrambi gli incontri si sono svolti senza ulteriori variazioni di programma.

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Due soli match in programma nel weekend della IFL – Italian Football League 2026. Uno solo ha visto un minimo di equilibrio, mentre nella seconda occasione il divario è stato amplissimo. Iniziamo proprio da questo match. Il derby emiliano tra i Panthers Parma ed i Warriors Bologna. I padroni di casa hanno dominato la scena schiantando gli ospiti con il laconico punteggio di 47-7. Nell’altro incontro, invece, i Dolphins Ancona sono passati sul campo delle Aquile Ferrara con il punteggio di 24-8. Sfida che si è decisa già nel primo parziale con i marchigiani che piazzano un parziale di 21-0 e mandano il match nella propria direzione. CLASSIFICA IFL 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Football americano, nella 11a settimana successi per Dolphins Ancona e Panthers Parma ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video NFL Best Hits of the 2025 Season Week 12 Sullo stesso argomento Football americano, nella week 7 della IFL successi per Frogs, Guelfi e DolphinsSi entra sempre più nel vivo della stagione regolare della IFL – Italian Football League 2026. Football americano, nella seconda settimana di IFL successi per Parma e TorinoLa IFL – Italian Football League 2026 è tornata in campo per la seconda settimana di match. Football americano, nella week 9 della IFL successi per Guelfi, Marines e FrogsSi è conclusa anche la week 9 della IFL - Italian Football League 2026, quintultimo appuntamento della regular season. Risultati importanti nel weekend ... oasport.it Football americano, l’offensiva dei Dolphins sembra funzionareLa Week 7 dell’IFL, il massimo campionato nazionale di football, metterà diverse squadre davanti a un passaggio chiave: capire se possono restare agganciate al vertice o se dovranno cambiare obiettivo ... ilrestodelcarlino.it