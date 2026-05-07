NBA i risultati della notte 7 maggio | i San Antonio Spurs pareggiano i conti i Knicks si portano sul 2-0

Nella notte dei playoff NBA 2025-2026, si sono disputate diverse partite che hanno portato a risultati importanti. I San Antonio Spurs hanno pareggiato la serie, mentre i New York Knicks si sono portati sul 2-0. Con il primo turno ormai alle spalle, le serie iniziano a delinearsi come decisive, segnando un passaggio cruciale nel prosieguo dei playoff.

Si è conclusa questa notte un’altra appassionante notte dei playoff NBA 2025-2026. Superato il primo turno, le serie iniziano a diventare decisive. Nella notte italiana, i San Antonio Spurs sono riusciti a pareggiare i Minnesota Timberwolves mentre i New York Knicks hanno allungato sui Philadelphia 76ers. Andiamo ad analizzare i due match. I New York Knicks non sbagliano e vincono la seconda partita consecutiva contro i Philadelphia 76ers portando la serie sul 2-0. Partita più combattuta della prima conclusa per 108-102, con un ultimo quarto decisivo. Brunson sale come sempre in cattedra negli ultimi minuti della sfida e piazza l’allungo decisivo per i Knicks.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - NBA, i risultati della notte (7 maggio): i San Antonio Spurs pareggiano i conti, i Knicks si portano sul 2-0 Notizie correlate NBA, i risultati della notte (22 aprile): 76ers e Portland Trail Blazers pareggiano le loro serie. I Lakers si portano sul 2-0Dopo la lunga regular season, la NBA 2025-2026 sta affrontando ora il primo turno playoff ad Est e ad Ovest. NBA, i risultati della notte (5 maggio): largo successo dei Knicks sui 76ers, blitz esterno dei Timberwolves contro gli SpursAltra grande notte in NBA con le gare-1 valevoli per secondo turno dei playoff 2026 sia per la Eastern che per la Western Conference: andiamo a fare... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Playoff NBA, i risultati della notte: Minnesota passa a San Antonio, Knicks a valanga; NBA, i risultati della notte (27 aprile): San Antonio e Boston sul 3-1, Toronto pareggia e Houston resta viva; Finals Jr. NBA/Jr. WNBA FIP Schools League 2026, i risultati della prima giornata; Playoff NBA 2026: Wembanyama mostruoso, San Antonio sul 3-1. Risultati della notte. NBA, i risultati della notte (7 maggio): i San Antonio Spurs pareggiano i conti, i Knicks si portano sul 2-0Si è conclusa questa notte un'altra appassionante notte dei playoff NBA 2025-2026. Superato il primo turno, le serie iniziano a diventare decisive. Nella ... oasport.it New York batte ancora Philadelphia. Riscatto San Antonio contro MinnesotaIl cestista nigeriano naturalizzato britannico deve gettare la spugna a 2’31’’ dalla fine per quello che sembrerebbe un problema muscolare ... gazzetta.it Si sono concluse anche Finals Jr. NBA/Jr. WNBA FIP Schools League 2026, che a Montebelluna hanno visto il loro atto finale con le scuole qualificate da tutta Italia In rappresentanza piemontese la Vivaldi Murialdo Torino San Antonio Spurs, che nel gran - facebook.com facebook San Antonio Spurs verso gara 3 a Portland senza Victor Wembanyama #NBA | #pianetabasket x.com