Finale Scudetto rugby tutto pronto per Valorugby-Petrarca | formazioni ufficiali e dove vedere la sfida

Da sportface.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi pomeriggio allo stadio Plebiscito di Padova si disputa la finale dello scudetto di rugby tra Valorugby e Petrarca. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e la partita si gioca per assegnare il 96° titolo del campionato italiano. L'incontro è visibile in diretta su canali sportivi dedicati.

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Oggi pomeriggio allo stadio Plebiscito di Padova si assegna il 96° titolo della storia del rugby italiano. Da una parte il Valorugby Emilia alla prima finale scudetto, dall’altra il Petrarca a caccia del sedicesimo tricolore. Diretta tv su Rai 2 dalle 18.15. È il giorno della Finale Scudetto della Serie A Élite Maschile 20252026. Oggi, martedì 2 giugno, allo stadio Plebiscito di Padova, Valorugby Emilia e Petrarca Rugby si contenderanno il titolo di Campione d’Italia in una sfida che chiuderà ufficialmente la stagione del rugby italiano. L’appuntamento è fissato per le ore 18.15 con diretta televisiva su Rai 2. Il Plebiscito farà registrare il tutto esaurito, confermando il crescente interesse attorno alla massima competizione nazionale. 🔗 Leggi su Sportface.it

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