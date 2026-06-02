Finale Scudetto rugby tutto pronto per Valorugby-Petrarca | formazioni ufficiali e dove vedere la sfida

Notizia in breve

Oggi pomeriggio allo stadio Plebiscito di Padova si disputa la finale dello scudetto di rugby tra Valorugby e Petrarca. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e la partita si gioca per assegnare il 96° titolo del campionato italiano. L'incontro è visibile in diretta su canali sportivi dedicati.