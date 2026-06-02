Con l’arrivo dell’estate, le persone si concentrano sempre di più su filtri, ritocchi e prove costume. I social media mostrano selfie perfetti, trend virali e filtri AI, influenzando l’immagine di sé. Questa esposizione costante a immagini perfezionate aumenta la pressione sull’aspetto fisico, spingendo molti a confrontarsi con standard di bellezza sempre più elevati.

L’estate, ogni anno, amplifica la pressione estetica. Con il caldo arrivano la cosiddetta “prova costume“, l’esposizione del corpoe una presenza ancora più costante suisocialtra foto al mare, stories e contenuti condivisi in vacanza. In questo contesto, glistandard di perfezione diventano sempre più irraggiungibilie molte persone, soprattutto i più giovani, finiscono per sentirsi inadeguati. Negli ultimi anni il fenomeno è stato ulteriormente accentuato dall’utilizzo costante deifiltri digitali. I social network modificano sempre di più la percezione che abbiamo di noi stessi: bastano pochi clic per eliminare pori dilatati, occhiaie, rughe, asimmetrie o imperfezioni della pelle. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Filtri, ritocchi e “prova costume”: arriva l’estate e aumenta la pressione estetica

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