Con l’arrivo della stagione estiva, molte persone si preparano alla prova costume e decidono di iniziare una dieta per migliorare la propria forma fisica. Sono spesso adottate alcune regole semplici e pratiche per raggiungere l’obiettivo, senza ricorrere a soluzioni drastiche. Questo approccio mira a favorire un percorso più equilibrato e sostenibile, con l’obiettivo di arrivare in forma e sentirsi più a proprio agio in vista della bella stagione.

Siete pronti per la prova costume? Se la risposta è negativa non perdetevi d'animo. Grazie a una dieta sana e poche semplici regole è possibile arrivare preparati e in forma per l'estate. Le verdure di stagione, soprattutto quelle a foglia verde Le verdure a foglia verde sono ricche di magnesio, un minerale preziosissimo di cui siamo spesso carenti che aiuta a combattere lo stress (una delle cause dei chili di troppo) e alcalinizza il corpo (l’acidificazione del corpo a seguito di un consumo eccessivo di zucchero, prodotti raffinati e prodotti di origine animale può rallentare il metabolismo e causare ritenzione idrica. I cereali integrali Riso integrale, grano saraceno, farro, orzo e pasta integrale o di farro anziché pasta classica e riso bianco.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Prova costume, iniziare la dieta in vista dell'estate: ecco le 10 regole per arrivare preparati (e in forma)

Medieval Castle Kitchen: 24 Hours of Fire, Bread & Survival | Bedtime History

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