Da metà aprile, una nuova serie disponibile su Amazon Prime mette in luce il lavoro di una dermatologa specializzata in medicina estetica e anti-aging. La professionista parla apertamente dei trattamenti estetici, rivelando anche i propri interventi e le scelte personali nel settore. La trasmissione si propone di offrire uno sguardo più diretto e trasparente sul mondo delle pratiche estetiche, spesso considerato un tabù.

La serie intreccia vita privata e lavorativa della dottoressa, per la regia di Renzo Cerbo, e integra pazienti reali, nessuna simulazione estetica irreale e propone il racconto umano dietro la scelta e l'esecuzione di ogni trattamento. Chantal Sciuto, con laurea in medicina e chirurgia, è stata tra le prime a metà anni ‘90 a formarsi in medicina e chirurgia estetica in Brasile e in Argentina, per poi portare innovazioni nel settore, e continuare le sue specializzazioni, in Italia. Nel 2004 ha fondato lo «Studio Sciuto», a Roma, dove con un team multidisciplinare offre consulenze per valorizzare l’aspetto estetico dei suoi clienti attraverso dermatologia, equilibrio emotivo e nutrizione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Chantal Sciuto, dermatologa specializzata in medicina estetica e anti-aging: «I social hanno sdoganato i tabù sui ritocchi. Anche noi medici dichiariamo i nostri “peccati estetici”»

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