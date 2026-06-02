Filippo Volandri, capitano della squadra italiana di Coppa Davis, ha commentato positivamente i risultati degli atleti italiani al Roland Garros 2026. Ha elogiato Matteo Berrettini e Marco Arnaldi, definendoli esempi di perseveranza nel superare le difficoltà. Volandri ha espresso soddisfazione per le prestazioni della squadra e la crescita dei talenti italiani nel torneo.

Filippo Volandri, capitano dell’Italia di Coppa Davis, è certamente tra coloro che guardano con maggiore soddisfazione ai risultati ottenuti dal tennis azzurro in questa edizione 2026 del Roland Garros. La clamorosa eliminazione di Jannik Sinner al secondo turno aveva alimentato il timore che lo Slam parigino potesse rivelarsi avaro di soddisfazioni per il movimento italiano. Il campo, tuttavia, ha smentito completamente queste previsioni grazie ai percorsi di Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Domani i tre azzurri scenderanno in campo con l’obiettivo di conquistare un posto in semifinale: Cobolli affronterà il canadese F elix Auger-Aliassime, mentre Berrettini e Arnaldi saranno protagonisti di un derby dal sapore tanto inedito quanto storico. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Filippo Volandri loda Berrettini e Arnaldi: “Sono da esempio per superare le difficoltà”

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