Jasmine Paolini soddisfatta | Sono riuscita a superare le difficoltà
Jasmine Paolini ha superato le difficoltà all'esordio nel torneo WTA1000 di Madrid, battendo la tedesca Laura Siegemund. La giocatrice italiana ha dichiarato di essere soddisfatta di essere riuscita a superare le difficoltà, evidenziando come l’incontro sia stato una sfida anche contro se stessa. La partita si è conclusa con la vittoria di Paolini, che ora prosegue nel torneo.
Ne aveva bisogno Jasmine Paolini. L’esordio nel WTA1000 di Madrid, opposta alla tedesca Laura Siegemund, è stata una sfida in primis contro se stessa che con l’avversaria. La toscana sta vivendo un periodo complicato, in cui anche emotivamente ha fatto fatica a ritrovarsi in campo. Le lacrime nella partita persa nella sua prima uscita a Stoccarda sono state un po’ l’emblema. E così il confronto con Siegemund era significativo. Un match iniziato in maniera molto contratta dall’azzurra, andata sotto nello score 3-6. Jasmine, però, è stato in grado di mettersi alle spalle le incertezze, ribaltando l’inerzia dell’incontro. Paolini, in questo modo, ha prevalso col punteggio di 6-2 6-4 nelle restanti frazioni.🔗 Leggi su Oasport.it
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