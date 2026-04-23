Jasmine Paolini ha superato le difficoltà all'esordio nel torneo WTA1000 di Madrid, battendo la tedesca Laura Siegemund. La giocatrice italiana ha dichiarato di essere soddisfatta di essere riuscita a superare le difficoltà, evidenziando come l’incontro sia stato una sfida anche contro se stessa. La partita si è conclusa con la vittoria di Paolini, che ora prosegue nel torneo.

Ne aveva bisogno Jasmine Paolini. L’esordio nel WTA1000 di Madrid, opposta alla tedesca Laura Siegemund, è stata una sfida in primis contro se stessa che con l’avversaria. La toscana sta vivendo un periodo complicato, in cui anche emotivamente ha fatto fatica a ritrovarsi in campo. Le lacrime nella partita persa nella sua prima uscita a Stoccarda sono state un po’ l’emblema. E così il confronto con Siegemund era significativo. Un match iniziato in maniera molto contratta dall’azzurra, andata sotto nello score 3-6. Jasmine, però, è stato in grado di mettersi alle spalle le incertezze, ribaltando l’inerzia dell’incontro. Paolini, in questo modo, ha prevalso col punteggio di 6-2 6-4 nelle restanti frazioni.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jasmine Paolini soddisfatta: “Sono riuscita a superare le difficoltà”

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