Gabriele Cioffi ha commentato in un’intervista la possibilità di un ritorno al Milan di Filippo Terracciano, attualmente in prestito alla Cremonese. Il tecnico ha affermato che il portiere potrebbe essere utile per un gruppo di alto livello, senza entrare in dettagli specifici sulle trattative o sui piani futuri. La discussione si concentra sulla presenza di Terracciano e sul suo potenziale contributo alla squadra.

Tra i tanti giocatori del Milan in prestito durante la stagione 2526 rientra Filippo Terracciano, difensore italiano ora in forza alla Cremonese. Dopo una prima parte di stagione ottima sotto la guida di Davide Nicola (con due gol segnati nelle prime giornate), il suo rendimento è crollato come il resto dei grigiorossi, ora immischiati nella lotta per non retrocedere. Come tanti altri prestiti rossoneri in giro per l'Europa, anche Terracciano ha un riscatto in bilico e legato ad alcune condizioni. Nel suo caso si tratta della salvezza della Cremonese, ora diciassettesima a pari punti con il Lecce terz'ultimo. Vista la possibilità che torni a Milanello, abbiamo chiesto a Gabriele Cioffi, suo allenatore ai tempi dell'Hellas Verona, se potrebbe essere un elemento della rosa del Milan dell'anno prossimo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Terracciano può tornare utile al Milan? Cioffi: “Può far parte di un gruppo di alto livello”

Milan, può tornare Filippo Terracciano in estate: lo scenarioIl futuro di Filippo Terracciano è tutto da scrivere con il difensore della Cremonese che ha ritrovato continuità e buone prestazioni con la maglia...

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