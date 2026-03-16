Milan può tornare Filippo Terracciano in estate | lo scenario

Filippo Terracciano potrebbe tornare al Milan in estate. Attualmente gioca con la Cremonese, dove ha dimostrato una buona continuità e prestazioni positive. Tuttavia, la squadra lombarda sta attraversando un momento difficile, il che ha influenzato anche le sue recenti performance. La situazione rimane aperta e ancora da definire.

Il futuro di Filippo Terracciano è tutto da scrivere con il difensore della Cremonese che ha ritrovato continuità e buone prestazioni con la maglia grigiorossa, pagando, nell’ultimo periodo, il momento non ottimale della formazione lombarda. Milan, futuro in dubbio per Terracciano (Ansa Foto) – calciomercato.it Ceduto in prestito con obbligo di riscatto condizionato, il difensore classe 2003 sarà riscattato dalla Cremonese per una somma intorno ai 3,5 milioni di euro in caso di salvezza della formazione allenata da Davide Nicola. A metà campionato la salvezza della Cremonese appariva più che probabile con Baschirotto e compagni a metà classifica. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan, può tornare Filippo Terracciano in estate: lo scenario Articoli correlati Milan, Gomez sfumato in estate può tornare di moda? Al Liverpool gioca pochissimo: i numeriIn estate il Milan si è mosso molto: dopo la cessione per circa 40 milioni di Malick Thiaw al Newcastle il Diavolo ha chiuso in poco tempo l'arrivo... Kessie Juve, l’ex centrocampista del Milan può tornare in Italia in estate: Ottolini valuta il colpo. Cosa trapeladi Redazione JuventusNews24Kessie Juve: il centrocampista può far ritorno in Italia dopo l’esperienza all’Al-Ahli. Approfondimenti e contenuti su Filippo Terracciano Argomenti discussi: Milan, può tornare Filippo Terracciano in estate: lo scenario. Milan, può tornare Filippo Terracciano in estate: lo scenarioFilippo Terracciano è stato ceduto dal Milan alla Cremonese durante la sessione di calciomercato estiva in prestito ... calciomercato.it Terracciano è sbocciato a Cremona: Al Milan finestra che mi ha insegnato tantissimoFilippo Terracciano, laterale classe 2003 arrivato in estate in prestito dal Milan, si è imposto fin da subito nelle gerarchie della Cremonese. Mister Davide Nicola gli ha consegnato immediatamente ... tuttomercatoweb.com