Alle 9.00 di questa mattina, su Sportface TV, è iniziata la seconda edizione del Brixia Next Gen 2026, manifestazione di atletica giovanile a Bressanone. La gara coinvolge atleti di varie categorie e prosegue per tutta la giornata. L’evento si svolge nel centro sportivo della città, con numerosi giovani che partecipano alle discipline di corsa, salto e lancio. La diretta è disponibile in streaming per seguire le competizioni in tempo reale.

Il Brixia Next Gen torna oggi, domenica 31 maggio 2026, a BressanoneBrixen per la sua seconda edizione. Il meeting internazionale di atletica leggera è dedicato ai giovani talenti e punta a confermarsi come uno degli appuntamenti più interessanti del calendario giovanile europeo. L’evento sarà visibile su Sportface TV, attraverso Atletica Italian TV, a partire dalle 9.00. La manifestazione vedrà protagoniste diverse rappresentative italiane e straniere, in una giornata pensata per mettere a confronto alcuni del migliori prospetti dell’atletica giovanile. Tra le squadre presenti figurano Bayern, Baden-Wurteemberg, Hessen, Slovenia, Ticino e numerose rappresentative regionali italiane: Emilia-Romagna, Friuli-Venezua Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino, Veneto e Sudtirol-Alto Adige. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Brixia Next Gen 2026, atletica giovanile protagonista: diretta dalle 9.00 su Sportface TV

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