Fieri di un paese che ha contribuito al progresso di tutto il mondo | Viterbo celebra la Repubblica italiana | VIDEO e FOTO

Notizia in breve

Viterbo ha celebrato il 2 giugno con una cerimonia dedicata agli ottant’anni della Repubblica italiana. La città si è radunata intorno ai simboli dello Stato, con momenti che hanno unito il ricordo storico ai valori condivisi dalla comunità. La manifestazione è stata accompagnata da foto e video che hanno documentato l’evento. La celebrazione ha coinvolto cittadini e autorità, sottolineando l’attaccamento alle radici della Repubblica.