A San Pellegrino in Fiore 2026 c' è tutto il cuore di Viterbo | dalla rosa al medioevo | VIDEO e FOTO

Dal primo al 3 maggio il quartiere medievale di Viterbo si anima con l'edizione 2026 di San Pellegrino in Fiore, evento che porta nel centro storico esposizioni di fiori, decorazioni e attività legate alla tradizione. La manifestazione, che richiama visitatori provenienti da diverse zone, si svolge tra strade, piazze e monumenti della zona antica, trasformandola in un unico grande allestimento colorato e vivace.