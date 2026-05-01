A San Pellegrino in Fiore 2026 c' è tutto il cuore di Viterbo | dalla rosa al medioevo | VIDEO e FOTO
Dal primo al 3 maggio il quartiere medievale di Viterbo si anima con l'edizione 2026 di San Pellegrino in Fiore, evento che porta nel centro storico esposizioni di fiori, decorazioni e attività legate alla tradizione. La manifestazione, che richiama visitatori provenienti da diverse zone, si svolge tra strade, piazze e monumenti della zona antica, trasformandola in un unico grande allestimento colorato e vivace.
San Pellegrino in Fiore torna a riempire di colori il quartiere medievale di Viterbo dall'1 al 3 maggio. “In questa edizione 2026 - dice la sindaca Chiara Frontini all'inaugurazione in piazza del Gesù - c'è proprio tutto quello che è il cuore della viterbesità: c'è la rosa, fiore a cui siamo.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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Una raccolta di contenuti
Temi più discussi: San Pellegrino in Fiore 2026; San Pellegrino in Fiore esce dal quartiere medievale e si fa in tre; Forlì si stringe attorno a San Pellegrino: tra fede antica e il profumo dei cedri; Fiera di primavera a San Pellegrino Terme.
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