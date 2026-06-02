fidapa tra scienza e farmacologia

Grande partecipazione nel salone dei Sacramentini della parrocchia di Sant’Agostino per l’iniziativa "Intervista a.". Ospite la scienziata biologa molecolare pratese Antonella Fioravanti intervistata da Carla Ghelardini, docente di farmacologia all’università di Firenze. L’iniziativa è stata organizzata dalla sezione pratese di Fidapa Prato e Pistoia, rispettivamente presiedute da Viviana Vannucci e Eleonora Santanni. La conversazione era incentrata sul tema "Dati mancanti, vite mancanti. Il costo reale di una medicina costruita sull’uomo medio". I farmaci sono testati principalmente sul genere maschile, mentre è trascurato lo studio sul genere femminile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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