Una coppia di fidanzati è stata arrestata dopo aver tentato di rubare in un supermercato. Dopo essere stati scoperti, sono fuggiti con uno zaino contenente birre, carne e un paio di calzini. La donna ha cercato di allontanarsi sull’autobus, ma è stata fermata dalle forze dell’ordine. La refurtiva è stata recuperata e i due sono stati portati in commissariato.

Rubano in un supermercato e quando vengono scoperti fuggono via con uno zaino pieno di roba: birre, carne e perfino un paio di calzini. Protagonista una coppia di fidanzati, 32 anni lei, 37 anni lui, che si sono divisi per far perdere le tracce. La donna ha preso un autobus, l’uomo si è nascosto dentro il parcheggio scambiatore degli Archi. Tutta le merce è stata recuperata grazie a un dipendente che si è accorto e ha inseguito i due per oltre un chilometro segnalando gli spostamenti alla polizia chiamata con il cellulare. Entrambi i ladri, la donna è di origine romena, l’uomo di origine russa, sono stati arrestati per furto aggravato e, solo il 37enne anche per resistenza a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fidanzati rubano in un supermercato. Lei tenta la fuga sull’autobus: arrestati

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