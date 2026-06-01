Furto al supermercato coppia in fuga con birre e carne Lei prende il bus lui si nasconde in un parcheggio | arrestati
Una coppia è stata arrestata dopo aver rubato birre, carne e altri prodotti da un supermercato. La donna è salita su un autobus, mentre l’uomo si è nascosto in un parcheggio. I due avevano riempito uno zaino con gli articoli e sono usciti senza pagare, cercando di sfuggire ai controlli. La polizia ha intercettato e fermato i sospetti poco dopo.
ANCONA - Hanno riempito uno zaino con generi alimentari e altri prodotti, poi sono usciti dal supermercato senza pagare tentando di far perdere le proprie tracce. La fuga di una coppia di fidanzati, lui 37 anni e lei 32, si è però conclusa con l'arresto da parte della polizia. L'episodio è. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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