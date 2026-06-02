Fibromialgia a Trieste | esperti al confronto per nuove cure

A Trieste, esperti si sono riuniti a Palazzo Gopcevich per discutere delle nuove strategie terapeutiche contro la fibromialgia. Durante l’incontro, sono stati presentati aggiornamenti sui protocolli di assistenza per i pazienti affetti da questa condizione. Le discussioni hanno coinvolto metodi innovativi e possibili modifiche alle procedure di cura, con l’obiettivo di migliorare l’approccio terapeutico e l’assistenza ai pazienti.

? Punti chiave Come cambieranno i protocolli di assistenza per i pazienti triestini?. Quali nuove strategie terapeutiche presenteranno gli esperti a Palazzo Gopcevich?. Chi garantirà l'integrazione tra ricerca universitaria e medicina territoriale?. Perché la gestione della fibromialgia richiede un approccio multidisciplinare?.? In Breve Mercoledì 3 giugno ore 14 Palazzo Gopcevich sala Bobi Bazlen. Relatori Riccardi Poggiana Urban Salina Dudine Bottussi e Fischetti. Approfondimento riabilitativo con Melania Salina Ordine fisioterapisti FVG. Obiettivo integrazione cure tra ricerca universitaria e medicina generale. L’appuntamento di Trieste per la fibromialgia: mercoledì 3 giugno in Palazzo Gopcevich. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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