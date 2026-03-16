Convegno sulla fibromialgia | dolore invisibile e diritto alle cure a confronto a Palermo

Il 21 marzo a Palermo si è tenuto un convegno dedicato alla fibromialgia, una condizione che provoca dolore invisibile e spesso non viene riconosciuta dalla medicina. L'evento ha coinvolto professionisti e pazienti, concentrandosi sul dialogo tra chi soffre e i medici. Durante l'incontro sono stati affrontati temi legati alle difficoltà nel ricevere cure adeguate e alla percezione della malattia.

La fibromialgia non si vede, ma si sente, e spesso, purtroppo, non viene creduta. Il 21 marzo, Palermo torna a discutere di questa complessa patologia con un evento di rilievo che pone l'accento su un nodo centrale: il rapporto tra il paziente e la classe medica. Al centro del convegno, organizzato dall'Associazione italiana sindrome fibromialgica per accendere i riflettori sul rapporto medico-paziente e la necessità di un riconoscimento formale della patologia, il tema dell'alleanza terapeutica. Spesso i pazienti fibromialgici non sono adeguatamente compresi da chi sta loro accanto, inclusi alcuni medici che, a causa di una formazione ancora lacunosa sulla materia, negano l'esistenza della patologia, portando il paziente all'isolamento. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Articoli correlati A Lanciano il convegno "Oltre il dolore": nuove frontiere nella ricerca sulla fibromialgiaIl convegno nazionale scientifico, organizzato dal Rotary club Lanciano Costa dei trabocchi, si svolgerà sabato 21 febbraio a Palazzo degli Studi Il... Confronto pubblico promosso dall’Asp di Palermo su etica, medicina e cure palliativeSi intitola “La responsabilità della cura” l’iniziativa promossa dall’Asp di Palermo in programma venerdì 6 marzo 2026 alle ore 15 nell’Auditorium... Contenuti e approfondimenti su Convegno sulla fibromialgia dolore... Discussioni sull' argomento Associazione Italiana per lo Studio del Dolore, 50 anni di attività: 1976-2026; Olimpo dei Vini Lombardi | si conclude a Rovato il progetto solidale per la ricerca sulla fibromialgia. Sestu ospita il convegno sulla fibromialgiaIn occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia nell’Aula consiliare del Comune si è tenuto il convegno Fibromialgia: Civil-mente pensieri, emozioni e riflessioni, promosso dall’assessorato ... unionesarda.it Fibromialgia ed ecologia sociale, a Selargius un convegno sulla promozione della saluteCi sono dolori che non si vedono, che non compaiono nelle lastre o nei referti, ma abitano le giornate, spezzano il sonno e mettono alla prova dignità e relazioni. È da questa consapevolezza che ... unionesarda.it L’Allergologia guarda al futuro: successo per il convegno a Frattamaggiore. Si è svolto ieri, sabato 14 marzo, l'incontro "Una visione sul futuro: Nuove Prospettive in Allergologia" presso la Sala Convegni "Aula Magna Lella Cerqua" di Frattamaggiore. L’eve - facebook.com facebook "Riforma della #Giustizia, convegno di FdI per il « #sì». Il senatore Terzi: «Via il cordone con la politica»" @FratellidItalia @atremaglia @tremaglia_arrigo x.com