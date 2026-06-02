Fiamme nel cantiere del nuovo centro commerciale | a Fontanelle torna lo spettro dell' intimidazione

Un incendio ha colpito un cantiere del nuovo centro commerciale a Fontanelle, bruciando pedane e tavoloni di legno. Le fiamme sono state alimentate in modo doloso, secondo le prime indagini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo. Nessuna persona è rimasta ferita. La polizia sta indagando per identificare gli autori dell’atto.

Il fuoco è stato appiccato a pedane e tavoloni di legno. Un incendio dal valore più simbolico che materiale. Fuoco e fumo hanno annerito le pareti certo, ma non è il danno economico - che, seppur limitato, c'è - a preoccupare. Quanto avvenuto, nottetempo, nel nascente centro commerciale di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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