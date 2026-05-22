Incendio nel centro commerciale Il Borgo di via Stadera le fiamme partite da un negozio

Da fanpage.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio ha distrutto un negozio del centro commerciale "Il Borgo", nel quartiere Poggioreale, a Napoli; sul posto le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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