Dalle vacanze ai trasporti torna lo spettro dell?austerità e un po? ce lo siamo cercati

Negli ultimi tempi, si torna a parlare di austerità legata ai costi dei trasporti e alle vacanze, mentre il prezzo dell’energia continua a salire. Questa situazione ha radici nella recente escalation di tensioni nel Golfo, che ha portato a un aumento dei prezzi delle risorse energetiche a livello globale. La crisi si riflette sui bilanci di famiglie e imprese, creando preoccupazioni per un possibile ritorno a misure di contenimento dei consumi.

Uno spettro si aggira sul pianeta, si chiama austerità. Da dove arriva? Naturalmente dall'ennesima guerra del Golfo, il collo di bottiglia dell'energia mondiale. Lo intravediamo all'orizzonte, si avvicina velocemente. Anzi, è già qui, a interferire in quell'esercizio tipico della primavera inoltrata che è la programmazione delle vacanze estive. Come ai tempi del Covid, tutto è avvolto nell'incertezza. Ci saranno i voli o verranno soppressi? Quanto costeranno i traghetti? Rivaluteremo le mete a chilometro zero? I prezzi degli affitti si impenneranno? Meglio il last minute o rischiamo di rimanere a piedi? Sono...🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Dalle vacanze ai trasporti, torna lo spettro dell?austerità (e un po? ce lo siamo cercati) Notizie correlate Porto Pra', torna lo spettro dell'ampliamento. Ponente in rivolta: "Pronti a tornare in piazza"Il presidente del Municipio Ponente Matteo Frulio: “Il territorio non sa cosa sta accadendo, è una mancanza di rispetto”. Crisi energetica e guerra in Medio Oriente: torna lo spettro dell’austerity Anni 70Magari non torneranno le carrozzelle, magari non ci saranno le domeniche a targhe alterne, ma la crisi mediorientale, la guerra all’Iran scatenata da... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Allarme cherosene per gli aerei: meglio prenotare le vacanze o aspettare? E quanto conviene assicurarsi?; Trasporti nell'Île-de-France: informazioni sui prossimi lavori e chiusure; Vacanze, il piano dell’Europa per non lasciare gli aerei a terra; Crociere, arriva la prima nave ma il caro carburante fa paura. Dalle vacanze ai trasporti, torna lo spettro dell’austerità (e un po’ ce lo siamo cercati)Uno spettro si aggira sul pianeta, si chiama austerità. Da dove arriva? Naturalmente dall'ennesima guerra del Golfo, il collo di bottiglia dell'energia mondiale. Lo ... ilmessaggero.it Scioperi, stop ai trasporti giovedì e venerdì: voli cancellati e treni fermi in tutta Italia. Disagi anche in PugliaFine mese di stop per aerei, treni e trasporto pubblico locale, dopo la precettazione per le olimpiadi imposta dal ministro Salvini Prima il comparto aereo, poi quello ferroviario, a cui si aggiunge ... lagazzettadelmezzogiorno.it Estate 2026: la tua Casa Vacanze nel cuore di Pagani! Per i mesi di luglio e agosto il B & B al corso al corso si trasforma in una comoda casa vacanze ideale per famiglie o gruppi fino a 7persone! La casa include: • 1 cucina attrezzata • 3 camere da letto: • - facebook.com facebook Vacanze romane per #KatyPerry: la pop-star americana, nella capitale per un evento, si gode da turista le bellezze di Roma, da San Pietro alla Fontana di Trevi. #Tg1 Flavia Lorenzoni x.com