Fiamme macerie e morti | ecco cosa resta a Kiev dopo l’attacco russo nella notte – Video

Nella notte tra il 1 e il 2 giugno, un attacco missilistico russo ha colpito Kiev, causando incendi, danneggiamenti e vittime. Edifici e veicoli sono stati distrutti, molte case sono state sventrate e detriti sono disseminati nella zona colpita. Le fiamme sono state spente, ma le conseguenze sono visibili a livello strutturale e umano. Non sono stati forniti numeri ufficiali sulle vittime.

Edifici e auto in fiamme, case sventrate, detriti. Ecco cosa resta dopo la pioggia di missili russi nella notte tra l'1 e il 2 di giugno. Il Servizio statale per le emergenze dell'Ucraina ha pubblicato un video sui quartieri colpiti a Kiev e Dnipro. Intanto, da quanto si apprende, sono 18 le persone rimaste uccise: sei nella capitale e 12 nella città al centro del Paese. Tra i morti anche un bambino di tre anni e uno di otto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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