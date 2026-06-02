Il Festival Internazionale del Giornalismo e del Libro d’Inchiesta si svolge nuovamente, con focus su legalità, coraggio e temi scomodi. La manifestazione propone presentazioni di libri controcorrente e incontri dedicati a giornalismo d’inchiesta. Sono previsti eventi che affrontano questioni legate alla trasparenza e ai diritti civili. La rassegna si rivolge a pubblico e professionisti, con un programma che include dibattiti e presentazioni di opere che sfidano le narrazioni ufficiali.

Tempo di lettura: 4 minuti Legalità, coraggio, argomenti scomodi, libri controcorrente. Torna in Penisola Sorrentina il Festival Internazionale del Giornalismo e del Libro d’inchiesta, giunta alla sesta edizione estiva, in programma dal 5 giugno all’8 agosto tra Piano di Sorrento, Sant’Agnello e Sorrento con ospiti gli autori Nicola Gratteri, Alessandro Orsini, Sigfrido Ranucci, Lucio Caracciolo, Alessandro Di Battista, Luigi de Magistris, Luca Sommi, Nello Trocchia, Arturo Scotto. La rassegna, unica nel suo genere, è nata da un’idea dell’imprenditore turistico e CEO del gruppo Gocce Marco Cocurullo e del giornalista de ‘Il Fatto quotidiano’ Vincenzo Iurillo, che ne è direttore artistico, con la collaborazione del giornalista e scrittore Max Civili. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Impunity, international justice and the journalists dilemma: P. Sands in conversation with R. Brody

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