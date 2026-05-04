Tools a Sarnico il festival del giornalismo d’inchiesta e dell’informazione

Dal 8 al 10 maggio 2026 si svolgerà a Sarnico il festival Tools, dedicato al giornalismo d’inchiesta e all’informazione. L’evento si terrà sul Lago d’Iseo e sarà organizzato dall’agenzia di comunicazione di Roberta Martinelli, con il supporto dell’amministrazione comunale. La manifestazione prevede incontri, workshop e tavole rotonde rivolti a giornalisti, professionisti del settore e appassionati.

Dall’8 al 10 maggio 2026, sul Lago d’Iseo torna Tools – Giornalisti a Sarnico, festival del giornalismo d’inchiesta e dell’informazione fondato e diretto da Roberta Martinelli – Hume Comunicazione, con il sostegno del Comune di Sarnico. Per tre giorni il centro cittadino si trasforma in un laboratorio aperto: inchieste, reportage, dibattiti, laboratori e presentazioni di libri coinvolgeranno il pubblico in un confronto diretto con chi ogni giorno racconta la realtà. Il programma prevede sei incontri pubblici gratuiti con otto giornalisti provenienti da carta stampata, televisione, web e podcast — Nello Scavo, Marco Birolini, Francesco Cancellato, Chiara Piotto, Roberta Lippi, Andrea Valesini, Andrea Cittadini, Stefano Serpellini — e la filosofa del linguaggio Irene Lo Faro.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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