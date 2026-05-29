Da Ranucci a Gratteri da de Magistris a Orsini | torna il Festival del Giornalismo e del Libro d’inchiesta in costiera sorrentina

Da ilfattoquotidiano.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Festival del Giornalismo e del Libro d’inchiesta si terrà sulla costiera sorrentina, con la partecipazione di Nicola Gratteri, Alessandro Orsini, Luca Sommi, Sigfrido Ranucci e Alessandro Di Battista. La manifestazione vedrà la presenza di diversi giornalisti e autori noti, pronti a confrontarsi su temi di attualità e inchieste. L’evento rappresenta un’occasione per approfondimenti e discussioni su argomenti di interesse pubblico. La data e il programma completo saranno comunicati prossimamente.

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Nicola Gratteri, Alessandro Orsini, Luca Sommi, Sigfrido Ranucci, Alessandro Di Battista e tanti altri ancora. Riparte il Festival Internazionale del Giornalismo e del Libro d’inchiesta, la rassegna letteraria più seguita della costiera sorrentina, dedicata ai libri e al giornalismo di analisi e di approfondimento. La sesta edizione mantiene la formula itinerante sperimentata l’anno scorso. Vanta un programma di nove eventi spalmati tra il 5 giugno e l’8 agosto con appuntamenti tra le piazze e i luoghi pubblici di Piano di Sorrento, Sant’Agnello e Sorrento. Il filo conduttore è sempre quello che caratterizza la kermesse sin dalla prima edizione dell’estate 2021, sulla terrazza del Gocce di Capri a Massa Lubrense: legalità, argomenti scomodi, grande attenzione ai temi di geopolitica, senza disdegnare la cronaca nazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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