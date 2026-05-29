Il Festival del Giornalismo e del Libro d’inchiesta si terrà sulla costiera sorrentina, con la partecipazione di Nicola Gratteri, Alessandro Orsini, Luca Sommi, Sigfrido Ranucci e Alessandro Di Battista. La manifestazione vedrà la presenza di diversi giornalisti e autori noti, pronti a confrontarsi su temi di attualità e inchieste. L’evento rappresenta un’occasione per approfondimenti e discussioni su argomenti di interesse pubblico. La data e il programma completo saranno comunicati prossimamente.

Nicola Gratteri, Alessandro Orsini, Luca Sommi, Sigfrido Ranucci, Alessandro Di Battista e tanti altri ancora. Riparte il Festival Internazionale del Giornalismo e del Libro d’inchiesta, la rassegna letteraria più seguita della costiera sorrentina, dedicata ai libri e al giornalismo di analisi e di approfondimento. La sesta edizione mantiene la formula itinerante sperimentata l’anno scorso. Vanta un programma di nove eventi spalmati tra il 5 giugno e l’8 agosto con appuntamenti tra le piazze e i luoghi pubblici di Piano di Sorrento, Sant’Agnello e Sorrento. Il filo conduttore è sempre quello che caratterizza la kermesse sin dalla prima edizione dell’estate 2021, sulla terrazza del Gocce di Capri a Massa Lubrense: legalità, argomenti scomodi, grande attenzione ai temi di geopolitica, senza disdegnare la cronaca nazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Da Ranucci a Gratteri, da de Magistris a Orsini: torna il Festival del Giornalismo e del Libro d’inchiesta in costiera sorrentina

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tools, a Sarnico il festival del giornalismo d’inchiesta e dell’informazioneDal 8 al 10 maggio 2026 si svolgerà a Sarnico il festival Tools, dedicato al giornalismo d’inchiesta e all’informazione.

Il metodo dell’inchiesta: le cento tecniche del giornalismo investigativo spiegate da Alessandro PolitiNel giornalismo investigativo, avere talento non è sufficiente: è necessario seguire un metodo preciso, mantenere disciplina e saper trasformare le...

Il lato meno noto di Sigfrido Ranucci: cosa pochi sanno prima del suo arrivo a MonzaIl giornalista di Report sarà protagonista al Monza Book Festival. Ecco cinque curiosità su Sigfrido Ranucci che in molti non conoscono ... monza-news.it

Festival del Giornalismo a Siena: l’edizione 2026SIENA. Torna il Festival del Giornalismo, l’atteso appuntamento a ingresso gratuito organizzato dal Gruppo Stampa Autonomo di Siena. Una manifestazione che si consolida di anno in anno e che registra ... ilcittadinoonline.it