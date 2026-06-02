Feste ol Moròt e concerti per il 2 Giugno | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Stasera a Bergamo e provincia si svolgono numerosi eventi per il 2 giugno. Alla Madonna della Castagna si tiene una festa tradizionale, mentre al Piazzale degli Alpini si organizzano una sagra della carbonara e degli arrosticini. In diverse località, tra cui Brusaporto, Telgate e Dalmine, sono programmati concerti e musica dal vivo per celebrare la Festa della Repubblica. Le iniziative coinvolgono anche feste e spettacoli vari.

La Festa alla Madonna della Castagna, la sagra della carbonara e degli arrosticini al Piazzale degli Alpini, tante feste, concerti per la Festa della Repubblica a Brusaporto, Telgate e Dalmine, musica live e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di martedì 2 giugno. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino al 2 giugno Accademia Carrara presenta “Tarocchi. Le origini, le carte, la fortuna”, la più ampia e completa mostra mai dedicata alla storia dei tarocchi, a cura di Paolo Plebani. Un progetto atteso da tempo: dopo oltre un secolo vengono riunite le 74 carte del Mazzo Colleoni, il più completo al mondo tra quelli antichi, oggi conservate tra l’Accademia Carrara di Bergamo, The Morgan Library & Museum di New York e una collezione privata. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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