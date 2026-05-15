Feste Riccardo III cavalli concerti e balli latini | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Stasera a Bergamo e provincia si possono scegliere tra diversi eventi. Al Teatro Donizetti si tiene lo spettacolo “Riccardo III” come parte della stagione di prosa, con attori e scene dal vivo. In città si svolgono anche concerti di musica latina e balli, mentre in alcune aree si tengono eventi dedicati ai cavalli e alle attività equestri. Inoltre, sono previsti appuntamenti con feste e manifestazioni che coinvolgono il pubblico di tutte le età.

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