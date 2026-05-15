Feste Riccardo III cavalli concerti e balli latini | cosa fare stasera a Bergamo e provincia
Stasera a Bergamo e provincia si possono scegliere tra diversi eventi. Al Teatro Donizetti si tiene lo spettacolo “Riccardo III” come parte della stagione di prosa, con attori e scene dal vivo. In città si svolgono anche concerti di musica latina e balli, mentre in alcune aree si tengono eventi dedicati ai cavalli e alle attività equestri. Inoltre, sono previsti appuntamenti con feste e manifestazioni che coinvolgono il pubblico di tutte le età.
Lo spettacolo “Riccardo III” al Teatro Donizetti di Bergamo per la Stagione di Prosa, Integrazione Film Festival all’Auditorium Cult! a Bergamo, lo spettacolo “Svergognata!” con Antonella Questa a Colognola, il concerto del pianista Gianluca Faragli a Stezzano e del pianista Giuseppe Albanese a Gorle, “AgriFest – Spring Festival” a Martinengo, la Sagra Alpina a Torre de’ Roveri, la Festa Alpina a Casirate d’Adda, “MoyaMoya music festival” a Scanzorosciate, balli latini alla Festa dell’Oratorio di San Giuseppe a Dalmine, Treviglio Cavalli, la Serata Cabaret con Max Pieriboni a Romano di Lombardia e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di venerdì 15 maggio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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