Mònde – Festa del Cinema sui Cammini – costruisce un ponte con Los Angeles

La Festa del Cinema sui Cammini si svolgerà a Foggia dal 28 al 31 maggio. L'evento, che coinvolge diverse iniziative legate alla settima arte e ai percorsi spirituali, mira a creare connessioni tra il pubblico locale e il settore cinematografico internazionale. Tra gli ospiti e le proiezioni in programma, ci sono riferimenti a un collegamento con Los Angeles, senza ulteriori dettagli specifici.

Mònde - Festa del Cinema sui Cammini - a Foggia dal 28 al 31 maggio - costruisce un ponte con Los Angeles: tre corti USA al festival per uno scambio internazionale volto ai giovani autori Mònde - Festa del Cinema sui Cammini, in programma a Foggia dal 28 al 31 maggio 2026, annuncia una delle principali novità della sua nona edizione: arriveranno a Foggia tre registi esordienti statunitensi e i loro cortometraggi, selezionati dal NewFilmmakers Los Angeles, realtà indipendente attiva tutto l’anno nel sostegno ai nuovi talenti. Si tratta di Jacqueline Rosenthal con “Backlog”, Gianfranco Fernández-Ruiz con “When Big People Lie” e Michelle Salcedo con “Bye Bye Barbarito”. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Mònde – Festa del Cinema sui Cammini – costruisce un ponte con Los Angeles Cinema, Binoche ospite d’onore del Filming Italy Los AngelesRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4. Filming Italy - Los Angeles volano del talento del nostro cinema sulla scena internazionale, brilla la stella di Franco NeroIl momento simbolicamente più importante del festival è stato il conferimento della stella sulla celebre Hollywood Walk of Fame all’attore Franco... Temi più discussi: Mònde - Festa del Cinema sui Cammini - a Foggia dal 28 al 31 maggio- costruisce un ponte con Los Angeles; RENDEZ-VOUS – Festival del Nuovo Cinema Francese (Roma 7 - 15 aprile 2026): Il programma - Close-up; Rendez-Vous, al Rouge et Noir il festival dedicato al nuovo cinema francese; Isabelle Huppert star del Rendez-Vous, festival Nuovo Cinema Francese. Alla Festa del Cinema di Roma trionfano le storie vere e l’impegno civile. Tutti i premi dell’edizione 2025Era iniziata con il film d’apertura che non aveva pienamente convinto La vita va così troppo televisivo, poco cinematografico e stereotipato, ma tratto da una storia vera, di resistenza e resilienza. exibart.com Festa del Cinema di Roma: la giuria premia il film-tributo a Willy Monteiro. Miglior attrice Jasmine TrincaCala il sipario sulla 20esima Festa del Cinema di Roma. Nella serata di sabato 25 ottobre, Ema Stokholma, tornata nei panni di conduttrice della kermesse, ha annunciato tutti i film e gli attori ... romatoday.it Torna a Lisbona la Festa del Cinema Italiano e anche quest’anno Piena si sdoppia: ci troverai tra la libreria e il Cinema São Jorge per tutta la durata della programmazione. Cerchiamo persone disponibili a donare qualche ora del loro tempo per animare il facebook