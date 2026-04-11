Il direttore sportivo del Comitato Olimpico ha commentato il ruolo della crescita dell’hockey a Milano, affermando che potrebbe favorire l’arrivo di star della Major League Baseball a Los Angeles nel 2028. Nel corso di un intervento, ha parlato anche dei Giochi invernali in Italia e di quelli previsti in California, sottolineando l’obiettivo di coinvolgere i migliori atleti di tutte le discipline, tra cui tennis e golf.

E’ ora di tirare un po’ di somme e fare qualche riflessione, a cavallo delle due Olimpiadi, quella invernale appena terminata a Milano e la prossima estiva a Los Angeles, nel 2028. Specie relativamente a due questioni tra loro molto simili e che sostanzialmente le accomunano: quella dei giocatori delle grandi leghe pro statunitensi, dunque la NHL e la MLB. In soldoni: se a Milano, pur in pieno campionato NHL, erano su ghiaccio i fenomeni statunitensi, canadesi, svedesi, finlandesi e cechi, perché a Los Angeles non dovrebbero essere sul diamante quelli dalla MLB. Ancora due anni e mezzo fa, il direttore Sport di LA28, l’italiano, olimpionico... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ducrey: "Il successo dell'hockey a Milano aiuterà a portare le star Mlb a Los Angeles 2028"

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