Festa di Strada | la Notte Bianca di via Sardegna e via Lombardia
Sabato 13 giugno, tra le 19.00 e le 24.00, le vie Sardegna e Lombardia a Bologna saranno chiuse al traffico per la Festa di Strada, un evento che prevede intrattenimento e incontri tra cittadini. La manifestazione si svolge ogni anno nello stesso periodo e coinvolge attività di vario tipo lungo le due strade. L’evento è organizzato per favorire momenti di socialità e aggregazione tra i partecipanti. Non sono previsti cambiamenti nelle modalità di accesso o di partecipazione rispetto alle edizioni precedenti.
Sabato 13 giugno, dalle ore 19.00 alle 24.00, le vie Sardegna e Lombardia si trasformano in un grande spazio dedicato al divertimento e alla socialità con la tradizionale Festa di Strada di Bologna. Per l’occasione le strade saranno completamente pedonalizzate e animate da musica dal vivo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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