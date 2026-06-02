festa della repubblica princi richiama i valori del 2 giugno

Durante la cerimonia per la Festa della Repubblica, un europarlamentare ha sottolineato l'importanza dei principi fondamentali della democrazia italiana. Nel suo intervento, ha ricordato i valori di libertà, uguaglianza e legalità, ribadendo il ruolo della Costituzione come base della convivenza civile. La commemorazione si è svolta con discorsi ufficiali e momenti di riflessione pubblica, coinvolgendo cittadini e rappresentanti istituzionali.

Festa della Repubblica: il richiamo dell’europarlamentare Giusi Princi ai valori fondativi della democrazia italiana. Nell’80° anniversario della Festa della Repubblica, l’europarlamentare Giusi Princi ha diffuso una nota dal forte valore istituzionale, richiamando il significato storico e civile della scelta compiuta dagli italiani il 2 giugno 1946. Una ricorrenza che non appartiene soltanto alla memoria nazionale, ma che continua a orientare il presente e il futuro del Paese. Nell’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana celebriamo la scelta con cui gli italiani affidarono alla democrazia il futuro del nostro Paese, ponendo le basi del nostro ordinamento e affermando i valori che continuano a guidare la comunità nazionale. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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