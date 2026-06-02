Festa del 2 giugno | la Lancia Flaminia del presidente della Repubblica

Notizia in breve

Durante la celebrazione del 2 giugno, una Lancia Flaminia, appartenente al presidente della Repubblica, è stata presente alla parata ufficiale. L'auto ha partecipato all’evento per commemorare l’80° anniversario della nascita della Repubblica. La vettura, in uso dal 1961, ha sfilato lungo il percorso, attirando l’attenzione dei presenti. La presenza del veicolo ha sottolineato il collegamento tra il passato e il presente dell’Italia.