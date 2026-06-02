Festa del 2 giugno | la Lancia Flaminia del presidente della Repubblica
Durante la celebrazione del 2 giugno, una Lancia Flaminia, appartenente al presidente della Repubblica, è stata presente alla parata ufficiale. L'auto ha partecipato all’evento per commemorare l’80° anniversario della nascita della Repubblica. La vettura, in uso dal 1961, ha sfilato lungo il percorso, attirando l’attenzione dei presenti. La presenza del veicolo ha sottolineato il collegamento tra il passato e il presente dell’Italia.
Certamente tra i simboli della più alta istituzione del nostro Paese, ma anche manifesto di eleganza e alta ingegneria italiana. Lancia Flaminia 335 è la vettura ufficiale che accompagna il presidente della Repubblica nell’occasione che celebra l'80°anniversario dalla costituzione della Repubblica: la parata a Roma, dai Fori imperiali all’Altare della Patria. La Lancia Flaminia, berlina dalle linee pulite e geometriche, debutta al Salone dell’auto di Ginevra del 1957 e piace immediatamente, ma alla matita di Pininfarina fu commissionato il progetto di renderla “ammiraglia per eccellenza”, derivandone cioè una versione presidenziale. Il... 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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