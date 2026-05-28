Il 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, la comunità si riunisce per l'iniziativa “I volti della Repubblica – 80 anni dal Referendum”. L'evento si svolgerà alle 20 al teatro di Mudy – museo Dynamo, con l'obiettivo di celebrare i valori fondanti della Repubblica italiana. La serata prevede interventi e testimonianze legate alla storia del referendum e alla nascita della Repubblica.

La comunità si ritrova insieme il 2 giugno per celebrare la Repubblica con l’iniziativa “I volti della Repubblica – 80 anni dal Referendum ”, che si terrà il 2 giugno in occasione della Festa della Repubblica, presso il teatro di Mudy – museo Dynamo alle ore 20.30, un momento fondamentale della nostra storia e della nostra identità democratica. Sarà possibile vedere la trasmissione della diretta Rai dell’evento promosso per l’occasione dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In linea con l’invito della Presidenza della Repubblica rivolto a tutti i Comuni italiani a promuovere momenti di partecipazione collettiva, questa iniziativa vuole essere prima di tutto un evento corale, capace di riunire cittadini, associazioni e istituzioni attorno ai valori fondanti della Repubblica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Festa della Repubblica a Fornaci. Si celebrano i valori fondanti

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Martedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, l’ingresso è gratuito in tutti i musei e luoghi della cultura statali. #roma #appiaantica #archeoappia x.com

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