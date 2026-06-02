Festa della Repubblica | onorati i Grand’Ufficiali al Paganini

Notizia in breve

Due cittadini sono stati premiati dal Presidente della Repubblica durante la Festa della Repubblica, ricevendo il titolo di Grand’Ufficiali al Teatro Paganini. I loro nomi non sono stati resi noti. Entrambi hanno ricevuto il riconoscimento per aver trasformato il loro impegno civile in un esempio a livello nazionale. La cerimonia ha visto la consegna di onorificenze a figure che si sono distinte per il contributo alla comunità e per il servizio pubblico.