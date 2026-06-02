Festa della Repubblica | onorati i Grand’Ufficiali al Paganini
Due cittadini sono stati premiati dal Presidente della Repubblica durante la Festa della Repubblica, ricevendo il titolo di Grand’Ufficiali al Teatro Paganini. I loro nomi non sono stati resi noti. Entrambi hanno ricevuto il riconoscimento per aver trasformato il loro impegno civile in un esempio a livello nazionale. La cerimonia ha visto la consegna di onorificenze a figure che si sono distinte per il contributo alla comunità e per il servizio pubblico.
? Punti chiave Chi sono i due cittadini premiati dal Presidente Mattarella?. Come hanno trasformato l'impegno civile in un riconoscimento nazionale?. Quale messaggio sociale hanno portato gli allievi del Conservatorio?. Perché il sindaco Guerra punta sulle nuove generazioni per la democrazia?.? In Breve Partecipazione degli allievi del Conservatorio locale con contributi artistici all'Auditorium Paganini. Intervento del sindaco Michele Guerra per valorizzare le nuove generazioni e la cultura. Celebrazione dell'ottantesimo anniversario dell'istituzione repubblicana nel territorio locale. Nomina di nuovi Cavalieri durante la cerimonia istituzionale al Paganini. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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