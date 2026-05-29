Poste Italiane ha emesso due nuovi francobolli per celebrare gli ottant’anni della Repubblica e del diritto di voto alle donne. I francobolli sono stati messi in circolazione recentemente e sono dedicati a questi anniversari. La scelta delle immagini e del design si concentra su simboli rappresentativi di tali eventi storici. La produzione si inserisce nelle iniziative di commemorazione di queste ricorrenze nazionali.

Poste italiane ha emesso due nuovi francobolli. Commemorano gli ottanta anni della Repubblica e gli ottanta anni del diritto di voto alle donne nel nostro Paese. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Questi sono i più belli di tutti Poste italiane, emissione di francobolli per gli ottanta anni della Repubblica e del voto alle donne

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