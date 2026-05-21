Voto alle donne ottanta anni | oggi inaugurazione di un murale a Gioia del Colle Verso il 2 giugno
Giovedì 21 maggio 2026, a Gioia del Colle, verrà presentato un murale realizzato in piazza XX Settembre per commemorare gli ottant’anni del diritto di voto alle donne in Italia. L’evento è stato annunciato ufficialmente dal Comune e segna un momento di riflessione sulla storia femminile nel paese. La cerimonia si inserisce nelle iniziative in vista del 2 giugno, giornata della Repubblica. Il murale sarà visibile alla popolazione e rappresenta simbolicamente il riconoscimento dei diritti civili.
Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Gioia del Colle: Giovedì 21 maggio 2026, a Gioia del Colle si terrà la consegna alla città del murale realizzato in piazza XX Settembre per celebrare gli ottant'anni del riconoscimento del diritto di voto alle donne in Italia. Nel corso dell'evento, che si inserisce nella rassegna di iniziative "Verso il 2 giugno" promossa da Anpi - Sezione di Gioia del Colle con il patrocinio del Comune di Gioia del Colle, interverranno: - Milena Pavone, vicepresidente Anpi – sezione di Gioia del Colle; - Giuseppe Gallo, vicesindaco del Comune di Gioia del Colle; - Adua Maurizio, assessora alle... 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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