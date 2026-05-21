Voto alle donne ottanta anni | oggi inaugurazione di un murale a Gioia del Colle Verso il 2 giugno

Giovedì 21 maggio 2026, a Gioia del Colle, verrà presentato un murale realizzato in piazza XX Settembre per commemorare gli ottant’anni del diritto di voto alle donne in Italia. L’evento è stato annunciato ufficialmente dal Comune e segna un momento di riflessione sulla storia femminile nel paese. La cerimonia si inserisce nelle iniziative in vista del 2 giugno, giornata della Repubblica. Il murale sarà visibile alla popolazione e rappresenta simbolicamente il riconoscimento dei diritti civili.

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